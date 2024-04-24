Назван состав сборной Казахстана по дзюдо на турнир Grand Slam в Душанбе

Тренерский штаб мужской сборной Казахстана по дзюдо определился с составом команды на ближайший крупный турнир, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Соревнования серии Grand Slam пройдут с 3 по 5 мая в Душанбе — столице Таджикистана. За медали и рейтинговые очки в составе мужской сборной Казахстана будут бороться 13 спортсменов.
- До 60 кг: Магжан Шамшадин, Нурканат Серикбаев;
- До 66 кг: Еламан Султанбай, Алмас Галымов;
- До 73 кг: Дастан Шаяхметов, Дархан Койбагар;
- До 81 кг: Абылайхан Жубаназар;
- До 90 кг: Аян Байгазы, Дидар Хамза;
- До 100 кг: Ислам Бозбаев, Нурлыхан Шархан;
- Свыше 100 кг: Еламан Ергалиев, Ерасыл Кажыбаев.
Во вторник в Гонконге завершился чемпионат Азии по дзюдо. На этом турнире казахстанские дзюдоисты выиграли четыре бронзовые медали: три — в личных соревнованиях, одну — в командных.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2090321-nazvan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-dzyudo-na-turnir-grand-slam-v-dushanbe/