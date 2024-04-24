Назван состав сборной Казахстана по дзюдо на турнир Grand Slam в Душанбе

Тренерский штаб мужской сборной Казахстана по дзюдо определился с составом команды на ближайший крупный турнир, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования серии Grand Slam пройдут с 3 по 5 мая в Душанбе — столице Таджикистана. За медали и рейтинговые очки в составе мужской сборной Казахстана будут бороться 13 спортсменов.

До 60 кг: Магжан Шамшадин, Нурканат Серикбаев;

До 66 кг: Еламан Султанбай, Алмас Галымов;

До 73 кг: Дастан Шаяхметов, Дархан Койбагар;

До 81 кг: Абылайхан Жубаназар;

До 90 кг: Аян Байгазы, Дидар Хамза;

До 100 кг: Ислам Бозбаев, Нурлыхан Шархан;

Свыше 100 кг: Еламан Ергалиев, Ерасыл Кажыбаев.

Во вторник в Гонконге завершился чемпионат Азии по дзюдо. На этом турнире казахстанские дзюдоисты выиграли четыре бронзовые медали: три — в личных соревнованиях, одну — в командных.

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