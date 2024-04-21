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Сборная Казахстана выиграла медальный зачет чемпионата Азии

Опубликовано:

Казахстанские каноистки Руфина Искакова и Мария Бровкова (слева направо)
Руфина Искакова и Мария Бровкова (слева направо). Фото: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images

В столице Японии Токио завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Казахстан занял первое место в общекомандном медальном зачете, передает NUR.KZ.

В заключительный день соревнований представители республики дважды поднимались на пьедестал. Андрей Ергучев занял второе место в байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров, уступив только узбекистанцу Шахриеру Махкамову.

Мария Бровкова стала третьей в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, отстав на финише от узбекистанки Нулифар Зокировой (золото) и вьетнамки Нгуен Хи Хоанг (серебро). Ранее на этих соревнованиях казахстанка в паре с Руфиной Искаковой победила в каноэ-двойке на 500-метровке, что принесло девушкам олимпийскую лицензию.

Кроме того, в заключительный день чемпионата Азии Сергей Емельянов остановился в шаге от пьедестала, финишировав четвертым в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров.

Таким образом, суммарно сборная Казахстана на турнире в Токио выиграла шесть золотых, три серебряных и две бронзовых награды. В общекомандном зачете представители республики заняли первое место из 18 как по качеству, так и по количеству медалей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2088446-sbornaya-kazahstana-vyigrala-medalnyy-zachet-chempionata-azii/

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