Олимпиада-2024: сборная Казахстана завоевала еще две лицензии

На проходящем в Токио лицензионном чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ сборная Казахстана завоевала ряд олимпийских лицензий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

В соревнованиях на каноэ на 500 метров Мария Бровкова и Руфина Искакова выиграли золотую медаль и тем самым взяли путевку на Летние Олимпийские игры в Париже.

Позже в гребле на байдарках на 500 метров лучшими стали Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий, что позволило им завоевать лицензию.

До этого чемпионами Азии и обладателями путевки на ОИ-2024 в соревнованиях на каноэ на 500 метров стали Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров.

На данный момент у Казахстана теперь 39 олимпийских лицензий по 14 видам спорта.

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