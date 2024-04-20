Казахстанские гребцы-каноисты стали чемпионами Азии

Во второй день чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в столице Японии Токио, представители Казахстана выиграли две медали, передает NUR.KZ.

Золото выиграл смешанный дуэт Сергея Емельянова и Руфины Искаковой. Они стали сильнейшими в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. В финале спортсмены опередили ближайших преследователей из Узбекистана почти на три секунды.

Для Емельянова и Искаковой это уже вторая победа на нынешнем чемпионате Азии. Днем ранее они выиграл золото в каноэ-двойке на дистанции 500 метров в парах с Тимуром Хайдаровым и Марией Бровковой соответственно, получив лицензии на Олимпиады-2024.

В субботу еще одну медаль сборной Казахстана принесли Ольга Шмелева и Артем Терещенко. Их дуэт в байдарке-двойке стал вторым на дистанции 500 метров, уступив только соперникам из Узбекистана.

Оба вида со смешанными парами не входят в программу Олимпийских игр, поэтому лицензии в этих дисциплинах не оспаривались.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.