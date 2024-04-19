Казахстанские спортсмены выиграли чемпионат Азии и лицензию на Олимпиаду-2024

В первый медальный день чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ казахстанцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров выиграли золото, передает NUR.KZ.

Спортсмены выступили в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Днем ранее они выиграли полуфинальный заплыв, а в пятницу оказались сильнейшими в финале, опередив ближайших преследователей из Японии на 1,5 секунды.

Как уточнили в Национальном олимпийском комитете Республики Казахстан, в этой дисциплине разыгрывалась одна лицензия на Игры-2024 в Париже. Таким образом, ее обладателями стали именно Емельянов и Хайдаров.

Теперь в активе представителей Казахстана суммарно 34 олимпийские лицензии в 14 видах спорта. Чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, где оспариваются путевки, продлится до 21 апреля включительно.

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