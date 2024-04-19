Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские спортсмены выиграли чемпионат Азии и лицензию на Олимпиаду-2024

Опубликовано:

Казахстанские каноисты Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов
Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

В первый медальный день чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ казахстанцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров выиграли золото, передает NUR.KZ.

Спортсмены выступили в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Днем ранее они выиграли полуфинальный заплыв, а в пятницу оказались сильнейшими в финале, опередив ближайших преследователей из Японии на 1,5 секунды.

Как уточнили в Национальном олимпийском комитете Республики Казахстан, в этой дисциплине разыгрывалась одна лицензия на Игры-2024 в Париже. Таким образом, ее обладателями стали именно Емельянов и Хайдаров.

Теперь в активе представителей Казахстана суммарно 34 олимпийские лицензии в 14 видах спорта. Чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, где оспариваются путевки, продлится до 21 апреля включительно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2087570-kazahstanskie-sportsmeny-vyigrali-chempionat-azii-i-litsenziyu-na-olimpiadu-2024/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.