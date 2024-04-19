Казахстан завоевал еще три медали на чемпионате Азии

Казахстанские гребцы завоевали еще три медали на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ, который в эти дни проходит в столице Японии Токио, передает NUR.KZ.

Медаль высшей пробы завоевал Виктор Степанов в заплыве на каноэ на дистанции 200 метров. Результат казахстанского спортсмена - 00:43.276.

Серебряную медаль в копилку казахстанской сборной принесла Ульяна Киселева, которая преодолела дистанцию на каноэ в 500 метров с результатом - 2:26.645.

Бронзу завоевал дуэт Ольга Шмелева и Ирина Подойникова в заплыве на 500 метров. Их результат - 1:51.727.

Ранее, казахстанцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров выиграли золото и завоевали путевку на Летние Олимпийские игры в Париже.

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