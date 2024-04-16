Казахстанец уступил олимпийскому призеру в финале чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке

Казахстанский борец греко-римского стиля Юсуф Мациев завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии, который проходит в столице Кыргызстана Бишкеке, сообщает NUR.KZ.

В финале азиатского первенства в весовой категории до 97 килограммов Мациев уступил представителю Ирана Мохаммадхади Сарави, который является бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

Иранец одержал досрочную победу над казахстанским спортсменом.

Отметим, что сегодня копилка национальной сборной могла пополниться еще тремя бронзовыми наградами, однако казахстанские борцы Галым Кабдунасаров (60 кг), Алматбек Аманбек (67 кг) и Адилхан Сатаев (72 кг) уступили в поединках за третье место и стали пятыми в своих дивизионах.

Напомним, что вчера чемпионом Азии по греко-римской борьбе вчера стал казахстанец Ержет Жарылкасын.

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