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Казахстанец уступил олимпийскому призеру в финале чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке

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Казахстанский борец Юсуф Мациев
Казахстанский борец Юсуф Мациев: НОК РК

Казахстанский борец греко-римского стиля Юсуф Мациев завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии, который проходит в столице Кыргызстана Бишкеке, сообщает NUR.KZ.

В финале азиатского первенства в весовой категории до 97 килограммов Мациев уступил представителю Ирана Мохаммадхади Сарави, который является бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

Иранец одержал досрочную победу над казахстанским спортсменом.

Отметим, что сегодня копилка национальной сборной могла пополниться еще тремя бронзовыми наградами, однако казахстанские борцы Галым Кабдунасаров (60 кг), Алматбек Аманбек (67 кг) и Адилхан Сатаев (72 кг) уступили в поединках за третье место и стали пятыми в своих дивизионах.

Напомним, что вчера чемпионом Азии по греко-римской борьбе вчера стал казахстанец Ержет Жарылкасын.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2085968-kazahstanets-ustupil-olimpiyskomu-prizeru-v-finale-chempionata-azii-po-borbe-v-bishkeke/

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