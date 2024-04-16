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Казахстанский борец сразится за золото континентального первенства

Опубликовано:

Юсуф Мациев
Юсуф Мациев. Фото: olympic.kz

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Юсуф Мациев одержал победу в полуфинале чемпионата Азии в Бишкеке, передает NUR.KZ.

В полуфинале турнира в весовой категории до 97 килограммов Юсуф Мациев встретился с китайским спортсменом Хужи Хао. Казахстанский борец одержал уверенную победу над оппонентом со счетом 8:0. Таким образом, Мациев поборется за золото континентального первенства.

Еще три казахстанских "классика" поспорят за бронзовые медали. Это Галым Кабдунассаров (весовая категория до 60 килограммов, Адильхан Сатаев (до 72) и Алматбек Аманбек (до 67).

Ранее казахстанские борцы греко-римского стиля принесли национальной команде весь комплект медалей. Золото завоевал Ержет Жарылкасын, серебро у Нурсултана Турсынова, бронза у Ибрагима Магомадова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2085719-kazahstanskiy-borets-srazitsya-za-zoloto-kontinentalnogo-pervenstva/

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