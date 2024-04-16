Тренер сборной Казахстана объяснила, почему экс-российская фигуристка не может попасть в национальную команду

Главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова прокомментировала переход российской фигуристки Софьи Самоделкиной в национальную команду, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

В источнике сообщают, что 17-летняя спортсменка получила гражданство Казахстана в 2023 году. Однако Самоделкина еще не открепилась от Федерации фигурного катания России (ФФККР).

"Решения по Софье Самоделкиной от ФФККР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны. Вопрос только в этом, какие у нас могут быть дальнейшие планы без открепления. Всё зависит от решения ФФККР, у Софьи есть гражданство нашей страны, мы не можем отказаться от работы с ней", — сказала Касанова "Матч ТВ".

Ранее Софья объяснила свое решение выступать за Казахстан.

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