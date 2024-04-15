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Нурсултан Турсынов вышел в финал чемпионата Азии по борьбе

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Борец Нурсултан Турсынов
Нурсултан Турсынов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов одержал победу в полуфинальной схватке и вышел в финал континентального первенства в Бишкеке, передает NUR.KZ.

Один из лидеров команды Казахстана поборется за золотую медаль в весовой категории до 87 килограммов. В полуфинале Нурсултан Турсынов одержал уверенную победу над узбекским спортсменом Рахимжоном Узоковым. Счет противостояния - 9:0. В финале казахстанец встретится с иранским борцом Насером Ализаде.

Отметим, что сегодня, 15 апреля, за "золото" будут биться два казахстанца. Финальные поединки начнутся в 17:00 по казахстанскому времени.

Ранее, казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарлыкасын вышел в финал континентального первенства. В полуфинале в весовой категории до 63 килограммов казахстанский "классик" оказался сильнее представителя Северной Кореи Чана Ким.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2085011-nursultan-tursynov-vyshel-v-final-chempionata-azii-po-borbe/

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