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Казахстанский спортсмен поборется за золото чемпионата Азии по борьбе

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Ержет Жарлыкасын
Ержет Жарлыкасын. Фото: сайт United world wrestling

В столице Кыргызстана Бишкеке продолжается чемпионат Азии по видам борьбы, в очередной соревновательный день выступают представители греко-римского вида, передает NUR.KZ.

Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарлыкасын вышел в финал континентального первенства. В полуфинале в весовой категории до 63 килограммов казахстанский "классик" оказался сильнее представителя Северной Кореи Чана Ким. Схватка завершилась со счетом - 5:3.

Соперником Жырлыкасына по финалу станет японец Аята Сузуки. Финальный блок начнется в 17.00.

Отметим, что в полуфинале в весовой категории до 87 килограммов также выступит Нурсултан Турсынов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2084987-kazahstanskiy-sportsmen-poboretsya-za-zoloto-chempionata-azii-po-borbe/

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