Казахстанский спортсмен поборется за золото чемпионата Азии по борьбе

В столице Кыргызстана Бишкеке продолжается чемпионат Азии по видам борьбы, в очередной соревновательный день выступают представители греко-римского вида, передает NUR.KZ.

Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарлыкасын вышел в финал континентального первенства. В полуфинале в весовой категории до 63 килограммов казахстанский "классик" оказался сильнее представителя Северной Кореи Чана Ким. Схватка завершилась со счетом - 5:3.

Соперником Жырлыкасына по финалу станет японец Аята Сузуки. Финальный блок начнется в 17.00.

Отметим, что в полуфинале в весовой категории до 87 килограммов также выступит Нурсултан Турсынов.

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