Казахстанская гимнастка остановилась в шаге от пьедестала на этапе Кубка мира

В Софии завершился второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Казахстанка Эльжана Таниева не смогла подняться на пьедестал, ее лучшим результатом стало четвертое место, передает NUR.KZ.

В воскресенье на соревнованиях в столице Болгарии прошли финалы отдельных упражнений с предметами. Таниева квалифицировалась в решающую стадию в двух дисциплинах.

В финале упражнений с булавами 18-летняя казахстанка набрала 32,950 балла. Это принесло ей четвертый результат. От третьего места, которое заняла украинка Виктория Оноприенко, Таниеву отделило 0,050 балла.

В решающем упражнении с лентой представительница республики набрала 30,900 балла и расположилась на седьмой позиции. Также на турнире в Софии казахстанка заняла пятое место в личном многоборье.

В начале мая Таниевой предстоит выступить на лицензионном чемпионате Азии в Ташкенте, где будет разыграна одна путевка на Олимпиаду-2024 в Париже. Казахстан на континентальном первенстве также представит Айбота Ертайкызы.

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