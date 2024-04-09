Алия Юсупова назвала главных соперниц казахстанских гимнасток в борьбе за олимпийскую путевку

Главный тренер сборной Казахстана по художественной гимнастике Алия Юсупова оценила шансы команды на получение олимпийской лицензии, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

В индивидуальных соревнованиях на Играх-2024 в Париже смогут выступить 24 гимнастки. У представительниц Казахстана пока нет путевок на Олимпиаду. Шанс заработать лицензию они получат на чемпионате Азии, который состоится 1-4 мая в Ташкенте (Узбекистан).

"Будет разыгрываться одна путевка. Китай, Япония — наши главные соперники. В Ташкент поедут и Эльжана (Таниева), и Айбота (Ертайкызы). Будет сложно. Но мы настроены. Будем бороться за лицензию", — заявила Юсупова.

Таниева на нынешней неделе выступит на этапе Кубка мира в Софии (Болгария). Ертайказы в настоящий момент восстанавливается от травмы.

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