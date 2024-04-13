Эльмира Сыздыкова в восьмой раз выиграла медаль чемпионата Азии по борьбе

Лидер женской сборной Казахстана по борьбе Эльмира Сыздыкова выиграла бронзовую награду на чемпионате Азии, проходящем в Бишкеке (Кыргызстан), передает NUR.KZ.

Женщины начали выступление в третий день соревнований. Сыздыкова не смогла побороться за золото в весовой категории до 76 килограммов, уступив в полуфинале.

В схватке за бронзу соперницей 32-летней казахстанки стала индианка Прия Прия. Сыздыкова проигрывала по ходу противостояния, но смогла оформить туше и одержать досрочную победу.

Спортсменка в восьмой раз попала на пьедестал чемпионата Азии по борьбе. Суммарно на этих соревнованиях Сыздыкова выиграла две золотых, две серебряных и четыре бронзовых медали. Также она завоевывала бронзу на Азиатских играх 2018 года и Олимпиаде-2016.

Для женской сборной Казахстана медаль Сыздыковой стала второй на турнире в Бишкеке. Ранее в субботу бронзу выиграла Диана Каюмова. Всего представители республики за три чемпионата Азии заработали одну золотую, две серебряные и три бронзовые награды.

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