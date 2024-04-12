Легенда королевских гонок подписал новый контракт со своей командой

Испанский пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо, выступающий за команду "Астон Мартин", остается в чемпионате королевских гонок до 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram гоночного коллектива.
42-летний Алонсо является двукратным чемпионом мира в составе французского гоночного коллектива "Рено". За свою карьеру также выступал за команды "Минарди", "Феррари", "Макларен".
В 2018 году временно завершил профессиональную карьеру, но затем вернулся в чемпионат в 2020 году и стал выступать за команду "Альпин" (новое название "Рено"). В 2023 году перешел в "Астон Мартин". Является лидером по количеству участий в Гран-при "Формулы-1".
Сам испанец прокомментировал свое возвращение следующим образом:
"Я Фернандо Алонсо, и я здесь, чтобы остаться", - заявил он.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Алонсо может продолжить карьеру в "Мерседес".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2083901-legenda-korolevskih-gonok-podpisal-novyy-kontrakt-so-svoey-komandoy/