Лидер сборной Казахстана примет участие в Кубке мира в Болгарии

Представительница национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева примет участие на этапе Кубка мира в Болгарии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК.

Престижные соревнования пройдут в столице Болгарии - Софии. Казахстанская спортсменка уже отправилась на место проведения этапа Кубка мира. Турнир среди лучших гимнасток со всего мира пройдет с 12 по 14 апреля.

Отметим, что в начале мая Эльжана Таниева и Айбота Ертайкызы выступят на лицензионном чемпионате Азии в Ташкенте.

Ранее, мы рассказывали, о том что главный тренер сборной Казахстана по художественной гимнастике Алия Юсупова оценила шансы команды на получение олимпийской лицензии.

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