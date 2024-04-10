Капитан сборной Казахстана по футзалу Игита прокомментировал сенсационное поражение Узбекистану с 11 голами

Капитан сборной Казахстана по футзалу Лео Игита на своей странице в Instagram высказал персональное мнение после товарищеского матча со сборной Узбекистана, передает NUR.KZ.

Напомним, что команды провели две контрольных встречи в Таразе, последняя игра завершилась поражением сборной Казахстана со счетом 5:6.

"...Мне было очень приятно смотреть на новое поколение и быть с молодыми на поле. Считаю, что позавчера и сегодня был очень хороший опыт для них и для нас тоже, потому что было трудно…Считаю, что сегодня был очень хороший матч. Хочу поблагодарить болельщиков здесь, в Таразе, которые пришли на матчи, переживали, поддерживали. Я с удовольствием сыграл с новым поколением, которое через пару лет заменит нас. Поэтому для меня гордость быть на поле с этим поколением. Футзал Казахстана на хорошем пути! Алга, Казахстан!", - заявил Игита.

Товарищеские встречи проходили в рамках подготовки к чемпионату мира, который состоится в столице Узбекистана Ташкенте с 14 сентября по 6 октября.

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