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Сборная Казахстана по футзалу сенсационно проиграла Узбекистану

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Сборная Казахстана по футзалу в матче против Узбекистана
Сборная Казахстана по футзалу в матче против Узбекистана. Фото: Казахстанская федерация футбола

Национальная сборная Казахстана по футзалу проиграла в домашней товарищеской встрече, которая проходила в Таразе, команде Узбекистана со счетом 5:6, передает NUR.KZ.

Несмотря на товарищеский формат встречи, команды забили на двоих 11 мячей и держали в напряжении до последних секунд матча. В составе национальной сборной Казахстана хет-трик в этой игре оформил Арнольд Кнауб. Спортсмен отличился на 5-й, 20-й и 40-й минуте.

По одному забитому мячу на свой счет записали Рашит Жахангир и Эдсон, на 2-й и 38-й минуте соответственно. На последней минуте сократил разницу в счете капитан команды, вратарь Лео Игита, который забил прямым ударом со штрафной линии. Итоговый счет - 5:6, поражение подопечных Рикардо Кака.

Напомним, в предыдущей встрече, которая прошла 7 апреля, команды сыграли вничью.

Товарищеские встречи проходили в рамках подготовки к чемпионату мира, который состоится в столице Узбекистана - Ташкенте с 14 сентября по 6 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2081852-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-sensatsionno-proigrala-uzbekistanu/

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