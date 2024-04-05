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Казахстанцы выиграли две медали на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

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Казахстанские синхронисты Эдуард Ким и Наргиза Болатова
Эдуард Ким и Наргиза Болатова. Фото: Deepbluemedia/Mondadori Portfolio via Getty Images

Сборная Казахстана выиграла две медали в стартовый день этапа Кубка мира по артистическому плаванию в Пекине, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В первый день соревнований было разыграно четыре комплекта медалей. Казахстанцы поднимались на пьедестал в двух дисциплинах.

В технической программе среди смешанных дуэтов серебро досталось Эдуарду Киму и Наргизе Болатовой. Они набрали 199,445 балла и уступили только представителям Китая. Третье место занял испанский дуэт. Напомним, в феврале именно Ким и Болатова принесли Казахстану первое золото в истории чемпионатов мира по водным видам спорта.

На соревнованиях в Пекине еще одну медаль представители республики выиграли в групповой технической программе. Сборная Казахстана стала третьей, уступив только Китаю (золото) и Австралии (серебро).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2079836-kazahstantsy-vyigrali-dve-medali-na-etape-kubka-mira-po-artisticheskomu-plavaniyu/

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