Казахстанцы выиграли две медали на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

Сборная Казахстана выиграла две медали в стартовый день этапа Кубка мира по артистическому плаванию в Пекине, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В первый день соревнований было разыграно четыре комплекта медалей. Казахстанцы поднимались на пьедестал в двух дисциплинах.

В технической программе среди смешанных дуэтов серебро досталось Эдуарду Киму и Наргизе Болатовой. Они набрали 199,445 балла и уступили только представителям Китая. Третье место занял испанский дуэт. Напомним, в феврале именно Ким и Болатова принесли Казахстану первое золото в истории чемпионатов мира по водным видам спорта.

На соревнованиях в Пекине еще одну медаль представители республики выиграли в групповой технической программе. Сборная Казахстана стала третьей, уступив только Китаю (золото) и Австралии (серебро).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.