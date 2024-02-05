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Казахстанцы впервые выиграли золото чемпионата мира по водным видам спорта

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Казахстанские синхронисты Эдуард Ким и Наргиза Болатова
Эдуард Ким и Наргиза Болатова: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские синхронисты Наргиза Болатова и Эдуард Ким стали лучшими в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, передает NUR.KZ.

На соревнованиях в катарской Дохе представители республики одержали уверенную победу в технической программе. 20-летняя Болатова и 18-летний Ким набрали 228,0050 балла в финале, почти на пять баллов опередив ближайших преследователей. Серебро выиграл китайский дуэт, бронзу — мексиканский.

Для Казахстана это первое в истории золото чемпионата мира по водным видам спорта. Также это дебютная медаль национальной сборной на нынешнем турнире.

В прошлом году Ким занял третье место в сольной технической программе. Та медаль стала первой для Казахстана в истории чемпионатов мира по водным видам спорта.

Важно отметить, что на Олимпиаде-2024 в Париже дуэт выступить не сможет. Победная дисциплина в олимпийскую программу не входит. На ближайших Играх в артистическом плавании будет разыграно два комплекта медалей — в женских дуэтах и командах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2059140-kazahstantsy-vpervye-vyigrali-zoloto-chempionata-mira-po-vodnym-vidam-sporta/

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