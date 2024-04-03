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Лидер сборной Казахстана возвращается после травмы

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Магжан Шамшадин
Магжан Шамшадин. Фото: пресс-служба Федерации дзюдо Казахстана

Один из лидеров национальной сборной Казахстана по дзюдо Магжан Шамшадин, выступающий в весе до 60 килограммов, в скором времени приступит к соревнованиям после травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Состояние своего подопечного прокомментировал тренер Кален Калиулы.

"Магжан выбыл из-за травмы в конце прошлого сезона. Мы пропустили несколько турниров олимпийского цикла, которые играли для нас большую роль. Однако нам важнее здоровье Магжана. Поэтому мы решили, что в соревнованиях лучше участвовать только тем, кто полностью восстановился после травмы и здоров, чтобы не рисковать.

В настоящее время Магжан чувствует себя хорошо. Он принимает участие в сборах в Турции. В мае планируем выступить на Гран-при в Таджикистане, а после этого на Grand Slam в Астане",- озвучил тренер Магжана Шамшадина.

Напомним, мировой рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam пройдет в Астане с 10 по 12 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2078147-lider-sbornoy-kazahstana-vozvraschaetsya-posle-travmy/

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