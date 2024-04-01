Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Астана примет престижный международный турнир по дзюдо

Опубликовано:

Панорамный вид на столицу Казахстана Астану с башней Байтерек, высотными домами, фонтанами
Башня Байтерек, высотные дома, фонтаны: Wikipedia/Nikolay Olkhovoy

Мировой рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam пройдет в Астане с 10 по 12 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Соревнования станут последним этапом серии Grand Slam. Участники будут разыгрывать рейтинговые очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года.

Турнир примет Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане.

"Международная федерация дзюдо высоко оценила организацию соревнований в прошлом году. А в этом году можно сказать, что груз ответственности увеличился вдвое. Потому что последний этап турнира "Большого шлема" накануне летних Олимпийских игр пройдет именно у нас. Спортсмены наберут рейтинговые очки, и станет известно, кто получит лицензию на Олимпиаду. Очень ответственный момент.
Сейчас мы делаем все возможное, чтобы провести эти соревнования на высшем уровне. Также мы очень верим в наших спортсменов. Приглашаем наших соотечественников посетить соревнования и поддержать национальную сборную", — сказал генеральный секретарь Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев.

На последнем этапе серии Grand Slam, который прошел в турецкой Анталье, национальная сборная выиграла одну медаль. Абиба Абужакынова заняла третье место в весовой категории до 48 килограммов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2077088-astana-primet-prestizhnyy-mezhdunarodnyy-turnir-po-dzyudo/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.