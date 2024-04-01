Астана примет престижный международный турнир по дзюдо

Мировой рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam пройдет в Астане с 10 по 12 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Соревнования станут последним этапом серии Grand Slam. Участники будут разыгрывать рейтинговые очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года.

Турнир примет Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане.

"Международная федерация дзюдо высоко оценила организацию соревнований в прошлом году. А в этом году можно сказать, что груз ответственности увеличился вдвое. Потому что последний этап турнира "Большого шлема" накануне летних Олимпийских игр пройдет именно у нас. Спортсмены наберут рейтинговые очки, и станет известно, кто получит лицензию на Олимпиаду. Очень ответственный момент.

Сейчас мы делаем все возможное, чтобы провести эти соревнования на высшем уровне. Также мы очень верим в наших спортсменов. Приглашаем наших соотечественников посетить соревнования и поддержать национальную сборную", — сказал генеральный секретарь Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев.

На последнем этапе серии Grand Slam, который прошел в турецкой Анталье, национальная сборная выиграла одну медаль. Абиба Абужакынова заняла третье место в весовой категории до 48 килограммов.

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