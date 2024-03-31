Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Казахстанская гимнастка выиграла три медали на этапе Гран-при

Опубликовано:

Казахстанская гимнастка-художница Айбота Ертайкызы
Айбота Ертайкызы. Фото: Gianluca Ricci/LiveMedia/NurPhoto via Getty Images

Казахстанка Айбота Ертайкызы стала трехкратным призером этапа Гран-при по художественной гимнастике во французском Тье в отдельных видах, передает NUR.KZ.

Спортсменка заняла второе место в упражнениях с лентой и обручем, уступив только словенке Екатерине Веденеевой и украинке Виктории Оноприенко соответственно. В финале с мячом Ертайкызы выиграла бронзу, оставшись позади упомянутых гимнасток.

В индивидуальном многоборье казахстанка оказалась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. Золото в этой дисциплине выиграла узбекистанка Тахмира Икромова.

Суммарно в нынешнем сезоне международной серии Гран-при 20-летняя Ертайкызы пять раз попадала в число призеров. На первом этапе в Тарту она выиграла серебро и бронзу.

Ранее главный тренер сборной Казахстана по художественной гимнастике Алия Юсупова сообщила, что Ертайкызы вместе с Эльжаной Таниевой выступят на чемпионате Азии в Ташкенте, который имеет статус лицензионного для Олимпийских игр в Париже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2076324-kazahstanskaya-gimnastka-vyigrala-tri-medali-na-etape-gran-pri/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.