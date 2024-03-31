Казахстанская гимнастка выиграла три медали на этапе Гран-при

Казахстанка Айбота Ертайкызы стала трехкратным призером этапа Гран-при по художественной гимнастике во французском Тье в отдельных видах, передает NUR.KZ.

Спортсменка заняла второе место в упражнениях с лентой и обручем, уступив только словенке Екатерине Веденеевой и украинке Виктории Оноприенко соответственно. В финале с мячом Ертайкызы выиграла бронзу, оставшись позади упомянутых гимнасток.

В индивидуальном многоборье казахстанка оказалась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. Золото в этой дисциплине выиграла узбекистанка Тахмира Икромова.

Суммарно в нынешнем сезоне международной серии Гран-при 20-летняя Ертайкызы пять раз попадала в число призеров. На первом этапе в Тарту она выиграла серебро и бронзу.

Ранее главный тренер сборной Казахстана по художественной гимнастике Алия Юсупова сообщила, что Ертайкызы вместе с Эльжаной Таниевой выступят на чемпионате Азии в Ташкенте, который имеет статус лицензионного для Олимпийских игр в Париже.

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