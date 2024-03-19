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Алия Юсупова назвала имена спортсменок на лицензионный турнир

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Айбота Ертайкызы
Айбота Ертайкызы. Фото: olympic.kz

Главный тренер команды Казахстана по художественной гимнастике Алия Юсупова рассказала, какие две спортсменки выступят на лицензионном чемпионате Азии в Ташкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Не так давно Эльжана Таниева стала победительницей на Гран-при в Испании. Она выиграла финал упражнений с мячом. В Греции на Кубке Афродиты наши спортсменки отметились шестью наградами.

Таниева хорошо выступила на Гран-при в Испании. Ей не хватило всего нескольких очков до призового места в многоборье. Однако она отличилась в упражнениях с мячом. Сейчас она продолжает целенаправленно тренироваться
Поскольку Эльжана Таниева – номер один в команде, она без всяких сомнений поедет на чемпионат Азии. Я озвучивала, что выберу вторую спортсменку, которая поедет на лицензионные соревнования, согласно спортивным результатам. И в зачет должны были пойти итоги выступлений на трех турнирах. Лучшая из всех получила бы шанс. Хоть наш третий по счету турнир еще не состоялся, но Айбота Ертайкызы заслужила свой шанс. Будет справедливо, если она отправится в Ташкент",- резюмировала Юсупова.

Напомним, в воскресенье в греческих Афинах завершился традиционный международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Афродиты". Казахстанки во взрослых соревнованиях выиграли три золота.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2070981-aliya-yusupova-nazvala-imena-sportsmenok-na-litsenzionnyy-turnir/

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