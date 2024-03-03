Казахстанская гимнастка выиграла две медали международного Гран-при

Казахстанка Айбота Ертайкызы стала двукратным призером этапа Гран-при по художественной гимнастике Miss Valentine 2024 в эстонском Тарту, передает NUR.KZ.

Спортсменка заняла третье место в упражнении с обручем, набрав 32,550 балла. Выше на пьедестале оказались украинка Виктория Оноприенко (35,750) и болгарка Эльвира Краснобаева (32,900).

В финале упражнений с мячом Ертайкызы выиграла серебро (32,700), уступив только Оноприенко (33,250). Тройку сильнейших в этой дисциплине замкнула еще одна украинка Таисия Онофрийчук (31,900).

В упражнениях с булавами и лентой казахстанка заняла четвертые позиции, а победила Онофрийчук и Оноприенко соответственно. Днем ранее 19-летняя Ертайкызы остановилась в шаге от пьедестала и в личном многоборье.

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