Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Казахстанская гимнастка выиграла две медали международного Гран-при

Опубликовано:

Казахстанская гимнастка-художница Айбота Ертайкызы
Айбота Ертайкызы. Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

Казахстанка Айбота Ертайкызы стала двукратным призером этапа Гран-при по художественной гимнастике Miss Valentine 2024 в эстонском Тарту, передает NUR.KZ.

Спортсменка заняла третье место в упражнении с обручем, набрав 32,550 балла. Выше на пьедестале оказались украинка Виктория Оноприенко (35,750) и болгарка Эльвира Краснобаева (32,900).

В финале упражнений с мячом Ертайкызы выиграла серебро (32,700), уступив только Оноприенко (33,250). Тройку сильнейших в этой дисциплине замкнула еще одна украинка Таисия Онофрийчук (31,900).

В упражнениях с булавами и лентой казахстанка заняла четвертые позиции, а победила Онофрийчук и Оноприенко соответственно. Днем ранее 19-летняя Ертайкызы остановилась в шаге от пьедестала и в личном многоборье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2064216-kazahstanskaya-gimnastka-vyigrala-dve-medali-mezhdunarodnogo-gran-pri/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.