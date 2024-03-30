Казахстан остался без медалей во второй день Grand Slam в Турции

Во второй соревновательный день Grand Slam в Турции казахстанские дзюдоисты не смогли завоевать медали, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В весовой категории до 73 килограммов Магжан Шамшадин во втором круге уступил испанцу Хавьеру Инсаусти. Абылайхан Жубаназар (до 81 килограмма) в первой же схватке проиграл представителю России Давиду Карапетяну.

Гульнур Баханова в весе до 63 килограммов во втором круге потерпела поражение от российской дзюдоистки Дали Лилуашвили. В этом же весе, другая казахстанка Самалай Ергалиева на старте проиграла местной спортсменке Минель Акдениз.

Екатерина Токарева в весовой категории до 70 килограммов дошла до третьего круга, где завершила выступление после поражения от нидерландской дзюдоистки Ким Поллинг.

Напомним, что в первый день Абиба Абужакынова в весе до 48 килограммов завоевала бронзовую медаль.

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