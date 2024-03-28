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Казахстанские баскетболисты завершили выступление на чемпионате Азии

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Казахстанский баскетболист Аманжан Мухиденов (справа)
Аманжан Мухиденов (справа). Фото: Пресс-служба Национальной федерации баскетбола Республики Казахстан

Мужская и женская сборные Казахстана не смогли пробиться в групповую стадию чемпионата Азии по баскетболу 3х3, который проходит в Сингапуре, передает NUR.KZ.

В первый день турнира обе команды выиграли по два матча. В четверг им предстояло провести решающие встречи с другими лидерами групп квалификационного этапа.

Женская сборная проиграла в последнем туре команде Филиппин со счетом 12:21. Самой результативной казахстанкой на турнире стала Тамила Жакипова, суммарно набравшая 18 очков. Также республику представляли Дильназ Еркебай, Ксения Абдурашитова и Валерия Капитонова.

Мужская сборная в решающем матче уступила команде Австралии со счетом 7:18. Самым результативным казахстанцем за три встречи стал Рамазан Самсин, в активе которого 17 очков. Его партнерами по команде были Тимур Калиев, Аманжан Мухиденов и Ибрагим Конысов.

В итоге обе сборные Казахстана заняли вторые места в группах квалификационного этапа. В следующую стадию пробились победители квартетов — Филиппины (у женщин) и Австралия (у мужчин).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2074992-kazahstanskie-basketbolisty-zavershili-vystuplenie-na-chempionate-azii/

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