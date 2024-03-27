Казахстанские баскетболисты выиграли четыре матча в первый день чемпионата Азии

Мужская и женская сборные Казахстана с максимальным результатом стартовали на чемпионате Азии по баскетболу 3х3, который принимает Сингапур, передает NUR.KZ.

Обе команды принимают участие в квалификационном раунде турнира. Мужская сборная Казахстана в среду обыграла представителей Кыргызстана (18:14) и Таити (17:11). Впереди у команды на этой стадии остался только матч с австралийцами.

В первых двух матчах самым результативным баскетболистом сборной Казахстана стал Рамазан Самсин, набравший 13 очков. Также страну на чемпионате Азии представляют Тимур Калиев, Аманжан Мухиденов и Ибрагим Конысов.

Женская команда республики стартовала в квалификационном раунде с побед над Мальдивами (17:11) и Таити (14:10). Самой результативной в этих играх стала Тамила Жакипова, набравшая 14 очков. Также национальную сборную представляют Дильназ Еркебай, Ксения Абдурашитова и Валерия Капитонова.

На квалификационном этапе у казахстанок остался только матч со сборной Филиппин, которая также выиграла две стартовые встречи.

Обе национальные команды Казахстана выступают в группах из четырех участников. Победители квартетов выйдут в следующую стадию. Также выступление продолжит лучшая сборная среди занявших вторые места.

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