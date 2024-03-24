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Стал известен неожиданный победитель Гран-при Австралии

Опубликовано:

Гонщик "Ferrari" Карлос Сайнс
Гонщик "Ferrari" Карлос Сайнс. Фото: instagram.com / scuderiaferrari

Испанский гонщик команды "Scuderia Ferrari" Карлос Сайнс стал победителем Гран-при Австралии в текущем чемпионате Формулы 1, передает NUR.KZ.

Испанец стартовал со второй позиции и всю дистанцию держался в числе лидеров. Одним из факторов, позволивший Карлосу победить, стал сход абсолютного лидера гонки пилота команды "Red Bull Racing" Макса Ферстаппена. У нидерландца на старте заезда загорелся двигатель. Таким образом, впервые за более чем 10 гонок побеждает пилот "Ferrari".

Необходимо отметить, что на прошлом гран-при в Саудовской Аравии Карлос Сайнс не участвовал, так как ему удалили аппендицит.

Вторым к финишу пришел еще один гонщик итальянской команды монегаск Шарль Леклер. Замыкает подиум пилот "Макларен" британец Ландо Норрис.

Для команды "Мерседес" это оказался худший гоночный уикенд с 2016 года. Оба гонщика команды не смогли финишировать.

Следующее гран-при Формулы 1 пройдет с 5 по 7 апреля в Японии на гоночной трассе "Suzuka".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2072730-stal-izvesten-neozhidannyy-pobeditel-gran-pri-avstralii/

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