Сборная Казахстана по фехтованию завоевала бронзу на Кубке мира

Национальная сборная Казахстана по фехтованию вслед за лицензией смогла завоевать бронзовую медаль лицензионного турнира в столице Грузии Тбилиси, передает NUR.KZ.
На лицензионном этапе Кубка мира по фехтованию (шпага) в Тбилиси мужская сборная Казахстана не только выиграла лицензию на Олимпиаду в Париж, но и стала бронзовым призером.
Состав команды:
- Руслан Курбанов
- Вадим Шарлаимов
- Ерлик Сертай
- Эльмир Алимжанов
В поединке за третье место наши шпажисты со счетом 45:35 победили итальянцев.
Ранее, мы рассказывали о том, как Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2072826-sbornaya-kazahstana-po-fehtovaniyu-zavoevala-bronzu-na-kubke-mira/