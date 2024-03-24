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Сборная Казахстана по фехтованию завоевала бронзу на Кубке мира

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Сборная Казахстана по фехтованию
Сборная Казахстана по фехтованию. Фото: Нургали Жумагазы

Национальная сборная Казахстана по фехтованию вслед за лицензией смогла завоевать бронзовую медаль лицензионного турнира в столице Грузии Тбилиси, передает NUR.KZ.

На лицензионном этапе Кубка мира по фехтованию (шпага) в Тбилиси мужская сборная Казахстана не только выиграла лицензию на Олимпиаду в Париж, но и стала бронзовым призером.

Состав команды:

  • Руслан Курбанов
  • Вадим Шарлаимов
  • Ерлик Сертай
  • Эльмир Алимжанов

В поединке за третье место наши шпажисты со счетом 45:35 победили итальянцев.

Ранее, мы рассказывали о том, как Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2072826-sbornaya-kazahstana-po-fehtovaniyu-zavoevala-bronzu-na-kubke-mira/

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