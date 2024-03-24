Казахстанские фехтовальщики получили историческую лицензию на Олимпиаду

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция), передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет республики.
Это стало известно по итогам этапа Кубка мира в Тбилиси (Грузия). Соперниками казахстанцев в борьбе за квоту были представители Южной Кореи, которым требовалось выйти в финал.
Однако корейцы на турнире вылетели в 1/8 финала, уступив Чехии. Теперь сборная Казахстана останется недосягаема в рейтинге для конкурентов, которых перед этапом в Тбилиси опережала на 26 очков.
Казахстанцы возглавили таблицу в Азии без учета команда Японии, уже получившей прямую квоту благодаря попаданию в четверку сильнейших в топ-листе.
Ранее сборная Казахстана никогда не выступала на Олимпиадах в полном составе. Историческую лицензию выиграли Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов и Ерлик Сертай.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2072781-kazahstanskie-fehtovalschiki-poluchili-istoricheskuyu-litsenziyu-na-olimpiadu/