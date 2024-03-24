Казахстанские фехтовальщики получили историческую лицензию на Олимпиаду

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция), передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет республики.

Это стало известно по итогам этапа Кубка мира в Тбилиси (Грузия). Соперниками казахстанцев в борьбе за квоту были представители Южной Кореи, которым требовалось выйти в финал.

Однако корейцы на турнире вылетели в 1/8 финала, уступив Чехии. Теперь сборная Казахстана останется недосягаема в рейтинге для конкурентов, которых перед этапом в Тбилиси опережала на 26 очков.

Казахстанцы возглавили таблицу в Азии без учета команда Японии, уже получившей прямую квоту благодаря попаданию в четверку сильнейших в топ-листе.

Ранее сборная Казахстана никогда не выступала на Олимпиадах в полном составе. Историческую лицензию выиграли Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов и Ерлик Сертай.

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