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Казахстанские фехтовальщики получили историческую лицензию на Олимпиаду

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Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге
Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция), передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет республики.

Это стало известно по итогам этапа Кубка мира в Тбилиси (Грузия). Соперниками казахстанцев в борьбе за квоту были представители Южной Кореи, которым требовалось выйти в финал.

Однако корейцы на турнире вылетели в 1/8 финала, уступив Чехии. Теперь сборная Казахстана останется недосягаема в рейтинге для конкурентов, которых перед этапом в Тбилиси опережала на 26 очков.

Казахстанцы возглавили таблицу в Азии без учета команда Японии, уже получившей прямую квоту благодаря попаданию в четверку сильнейших в топ-листе.

Ранее сборная Казахстана никогда не выступала на Олимпиадах в полном составе. Историческую лицензию выиграли Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов и Ерлик Сертай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2072781-kazahstanskie-fehtovalschiki-poluchili-istoricheskuyu-litsenziyu-na-olimpiadu/

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