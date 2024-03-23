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Казахстан остался без медалей во второй день Grand Slam в Тбилиси

Опубликовано:

Мади Амангельды
Мади Амангельды: Olympic.kz

Казахстанские дзюдоисты не смогли выйти в финальные схватки во второй день турнира серии "Большой Шлем", который проходит в столице Грузии Тбилиси, сообщает NUR.KZ.

Сегодня, 23 марта состоялся второй день Мирового Гран-При по дзюдо, в нем выступило четыре представителя сборной Казахстана.

В весовой категории до 73 килограммов Бакытжан Абдурахманов во второй схватке уступил таджикистанцу Абубакру Шерову.

Во втором поединке группы D в весе до 81 килограмма, казахстанец Мади Амангельды потерпел поражение от представителя Грузии Дмитрия Гочиладзе.

Кристина Сотникова также оступилась во втором поединке, проиграв румынке Флорентине Иванеску (63 кг).

Ближе всех к выходу из группы была казахстанка Екатерина Сотникова (70 кг), она в третьей схватке потерпела поражение от 32-летней словенской дзюдоистки Анки Погачник.

Напомним, вчера казахстанцам удалось завоевать бронзовую и золотую медаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2072577-kazahstan-ostalsya-bez-medaley-vo-vtoroy-den-grand-slam-v-tbilisi/

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