Сборная Казахстана завоевала золото Grand Slam в Тбилиси

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Нурканат Серикбаев стал победителем турнира серии Grand Slam, который в эти дни проходит в Тбилиси, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Серикбаев стал лучшим в весовой категории до 60 килограммов. В решающей схватке казахстанский спортсмен одержал победу над Ямом Вачаком из Израиля.

Также, казахстанская дзюдоистка Галия Тынбаева стала бронзовым призером турнира серии Grand Slam в Тбилиси. Спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 48 килограммов. В схватке за третье место Галия Тынбаева оказалась сильнее Мирейи Комас (Испания).

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