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Казахстанский дзюдоист поборется за золото Grand Slam в Грузии

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Нурканат Серикбаев
Нурканат Серикбаев. Фото: olympic.kz

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Нурканат Серикбаев вышел в финал престижного турнира серии Grand Slam, который в эти дни проходит в Грузии, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Это стало возможным после победы казахстанского дзюдоиста в полуфинале в весовой категории до 60 килограммов. Нурканат Серикбаев оказался сильнее азербайджанского спортсмена Балабая Агаева.

В финале турнира Grand Slam в грузинской столице Тбилиси казахстанец встретится с Ямом Волчаком из Израиля.

Напомним, в четвертьфинале Нурканат Серикбаев уверенно одержал победу над Дильшотом Халматовым из Украины.

Ранее, в полуфинал соревнований вышла казахстанка Галия Тынбаева. Она успешно выступает в весовой категории до 48 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2072295-kazahstanskiy-dzyudoist-poboretsya-za-zoloto-grand-slam-v-gruzii/

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