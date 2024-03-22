Казахстанский спортсмен вышел в полуфинал Grand Slam в Тбилиси

Еще один представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Нурканат Серикбаев вышел в 1/2-ю финала турнира серии Grand Slam в Грузии, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Представитель команды Казахстана по дзюдо Нурканат Серикбаев стал полуфиналистом турнира серии Grand Slam в Тбилиси. Он вышел в полуфинал в весовой категории до 60 килограммов. В четвертьфинале Серикбаев уверенно одержал победу над Дильшотом Халматовым из Украины.

За выход в финал ему предстоит провести схватку против Балабая Агаева из Азербайджана.

Ранее, в полуфинал соревнований вышла казахстанка Галия Тынбаева. Она успешно выступает в весовой категории до 48 килограммов.

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