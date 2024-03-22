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Казахстанский спортсмен вышел в полуфинал Grand Slam в Тбилиси

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Нурканат Серикбаев
Нурканат Серикбаев. Фото: olympic.kz

Еще один представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Нурканат Серикбаев вышел в 1/2-ю финала турнира серии Grand Slam в Грузии, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Представитель команды Казахстана по дзюдо Нурканат Серикбаев стал полуфиналистом турнира серии Grand Slam в Тбилиси. Он вышел в полуфинал в весовой категории до 60 килограммов. В четвертьфинале Серикбаев уверенно одержал победу над Дильшотом Халматовым из Украины.

За выход в финал ему предстоит провести схватку против Балабая Агаева из Азербайджана.

Ранее, в полуфинал соревнований вышла казахстанка Галия Тынбаева. Она успешно выступает в весовой категории до 48 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2072271-kazahstanskiy-sportsmen-vyshel-v-polufinal-grand-slam-v-tbilisi/

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