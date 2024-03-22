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Казахстанская дзюдоистка будет биться за финал международного турнира

Опубликовано:

Галия Тынбаева
Галия Тынбаева. Фото: olympic.kz

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева сразиться в полуфинале Grand Slam в Грузии, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

В столице Грузии Тбилиси стартовал престижный турнир по дзюдо серии Grand Slam. В полуфинал соревнований вышла казахстанка Галия Тынбаева. Она успешно выступает в весовой категории до 48 килограммов.

В рамках турнира Тынбаева выиграла у россиянки Алины Сергеевой, француженки Мелани Клемент, бразильянки Аманды Лимы.

За выход в финал она поборется с Хекен Ли из Южной Кореи. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2072268-kazahstanskaya-dzyudoistka-budet-bitsya-za-final-mezhdunarodnogo-turnira/

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