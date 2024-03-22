40-летняя фигуристка стала самой возрастной чемпионкой мира в истории

Канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, который проходит в Монреале, передает NUR.KZ.

В этой дисциплине был распределен первый комплект медалей турнира. Стеллато-Дудек и Дешам лидировали после короткой программы, уступили ближайшим преследователям несколько десятых в произвольной, но удержали первое место.

По общей сумме канадцы набрали 221,56 балла, что стало для них личным рекордом. Стеллато-Дудек в возрасте 40 лет стала самой возрастной чемпионкой мира в истории фигурного катания (с учетом всех дисциплин в этом виде спорта).

Серебро в Монреале выиграли японцы Рику Миура и Рюити Кихара, показавшие лучший результат в произвольной программе. Победители прошлого чемпионата мира суммарно набрали 217,88 балла.

Тройку призеров замкнули немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Дуэт, который проводит первый совместный сезон, набрал за две программы 210,40 балла.

Казахстанских спортсменов в этой дисциплине на чемпионате мира не было. Единственный представитель республики на турнире — Михаил Шайдоров, выступающий в мужском одиночном катании.

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