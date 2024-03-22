Казахстанский фигурист пробился в произвольную программу на чемпионате мира

Казахстанец Михаил Шайдоров занял 16-е место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в канадском Монреале, передает NUR.KZ.

Спортсмен является единственным представителем республики на этом турнире. В короткой программе он ошибся на четверном лутце и каскаде из четверного и тройного тулупов, чисто выполнил тройной аксель.

За свой прокат Шайдоров получил 80,02 балла. Он занял 16-е место и отобрался в произвольную программу, куда попадают 24 лучших фигуриста по итогам короткой.

Лидером в мужском одиночном катании стал японец Сёма Уно, набравший 107,72 балла. Вторым идет его соотечественник Юма Кагияма (106,35), третьим — американец Илья Малинин (105,97).

Произвольную программу фигуристы представят в ночь на 24 марта по казахстанскому времени. Они разыграют последний комплект медалей чемпионата мира.

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