Казахстанские гимнастки выиграли три золота на международном турнире

В воскресенье в греческих Афинах завершился традиционный международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Афродиты". Казахстанки во взрослых соревнованиях выиграли три золота, передает NUR.KZ.

Айбота Ертайкызы первенствовала в упражнениях с лентой и булавами. Также она стала третьей в финале с мячом и второй в индивидуальном многоборье, где бронзу выиграла еще одна казахстанка Милана Парфилова.

Кроме того, Парфилова замкнула тройку сильнейших в упражнениях с булавами и заняла второе место в соревнованиях с лентой. Другая казахстанка Эрика Жайлауова стала чемпионкой "Кубка Афродиты" в финале с мячом.

Также на этих соревнованиях представительницы республики выиграли несколько медалей среди юниорок. В групповом многоборье и турнире с пятью обручами было завоевано золото, в финале с пятью булавами — бронза.

Акмарал Ерекешева стала серебряным призером в юниорских соревнованиях с булавами и бронзовым — с мячом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.