Казахстанские гимнастки выиграли три золота на международном турнире

В воскресенье в греческих Афинах завершился традиционный международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Афродиты". Казахстанки во взрослых соревнованиях выиграли три золота, передает NUR.KZ.
Айбота Ертайкызы первенствовала в упражнениях с лентой и булавами. Также она стала третьей в финале с мячом и второй в индивидуальном многоборье, где бронзу выиграла еще одна казахстанка Милана Парфилова.
Кроме того, Парфилова замкнула тройку сильнейших в упражнениях с булавами и заняла второе место в соревнованиях с лентой. Другая казахстанка Эрика Жайлауова стала чемпионкой "Кубка Афродиты" в финале с мячом.
Также на этих соревнованиях представительницы республики выиграли несколько медалей среди юниорок. В групповом многоборье и турнире с пятью обручами было завоевано золото, в финале с пятью булавами — бронза.
Акмарал Ерекешева стала серебряным призером в юниорских соревнованиях с булавами и бронзовым — с мячом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2070147-kazahstanskie-gimnastki-vyigrali-tri-zolota-na-mezhdunarodnom-turnire/