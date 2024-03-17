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Определилась новая обладательница Кубка мира по биатлону

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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци
Лиза Виттоцци. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Итальянка Лиза Виттоцци стала лучшей в общем зачете Кубка мира по биатлону по итогам сезона-2023/24 и впервые в карьере выиграла большой Хрустальный глобус, передает NUR.KZ.

Заключительной женской гонкой сезона стал масс-старт на 12,5 километра на этапе в канадском Канморе. Виттоцци допустила пять промахов на четырех огневых рубежах и финишировала 21-й. Однако в общем зачете ей удалось сохранить лидерство, набрав 1091 балл.

Второй в рейтинге Кубка мира стала француженка Лу Жанмонно (1068 очков), выигравшая последний масс-старт. Тройку лидеров замкнула норвежка Ингрид Тандревольд (1044). Казахстанские биатлонистки ни разу не попали в очковую зону в гонках Кубка мира.

Малый Хрустальный глобус в зачете масс-стартов в итоге выиграла Жанмонно. Ниже представлены победительницы рейтингов в других дисциплинах:

Молодежный зачет (не старше 25 лет) — Эльвира Эберг (Швеция);

Спринт — Ингрид Тандревольд (Норвегия);

Гонка преследования — Лиза Виттоцци (Италия);

Индивидуальная гонка — Лиза Виттоцци (Италия);

Эстафета — Норвегия;

Кубок наций — Франция.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2069778-opredelilas-novaya-obladatelnitsa-kubka-mira-po-biatlonu/

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