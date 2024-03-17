Определилась новая обладательница Кубка мира по биатлону

Итальянка Лиза Виттоцци стала лучшей в общем зачете Кубка мира по биатлону по итогам сезона-2023/24 и впервые в карьере выиграла большой Хрустальный глобус, передает NUR.KZ.

Заключительной женской гонкой сезона стал масс-старт на 12,5 километра на этапе в канадском Канморе. Виттоцци допустила пять промахов на четырех огневых рубежах и финишировала 21-й. Однако в общем зачете ей удалось сохранить лидерство, набрав 1091 балл.

Второй в рейтинге Кубка мира стала француженка Лу Жанмонно (1068 очков), выигравшая последний масс-старт. Тройку лидеров замкнула норвежка Ингрид Тандревольд (1044). Казахстанские биатлонистки ни разу не попали в очковую зону в гонках Кубка мира.

Малый Хрустальный глобус в зачете масс-стартов в итоге выиграла Жанмонно. Ниже представлены победительницы рейтингов в других дисциплинах:

Молодежный зачет (не старше 25 лет) — Эльвира Эберг (Швеция);

Спринт — Ингрид Тандревольд (Норвегия);

Гонка преследования — Лиза Виттоцци (Италия);

Индивидуальная гонка — Лиза Виттоцци (Италия);

Эстафета — Норвегия;

Кубок наций — Франция.

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