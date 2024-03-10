Этап Кубка мира по фристайлу завершился в Алматы

В воскресенье соревнованиями в лыжной акробатике завершился этап Кубка мира по фристайлу на алматинском горнолыжном курорте "Шымбулак", передает NUR.KZ.
Казахстанские спортсмены остались без медалей в этой дисциплине, не сумев отобраться в финальную попытку. У мужчин золото и серебро выиграли китайцы Гуанпу Ци и Гуочен Ван соответственно, бронзу — американец Кристофер Лиллис.
Старт в Алматы стал последним в сезоне в лыжной акробатике. Общий зачет Кубка мира в итоге выиграл Ци.
У женщин на этапе в Казахстане первенствовала канадка Марион Тено. Серебро выиграла австралийка Даниэль Скотт, которая в итоге завоевала большой Хрустальный глобус. Бронзовым призером стала китаянка Фаню Кон.
Ранее в Алматы прошел этап Кубка мира среди могулистов. В параллельном могуле серебро выиграл казахстанец Павел Колмаков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2065746-etap-kubka-mira-po-fristaylu-zavershilsya-v-almaty/