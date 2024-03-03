Стали известны зарплаты самых богатых гонщиков в мире

Со стартом нового чемпионата "Формулы-1" были обнародованы зарплатные ведомости ведущих пилотов разных команд, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Формула-1".

Самая большая зарплата у действующего чемпиона, пилота "Ред Булл" нидерландского гонщика Макса Ферстаппена. Его гонорар без учета спонсорских и бонусных выплат - 55 миллионов фунтов стерлингов (70 млн долларов).

На втором месте семикратный чемпион мира, водитель команды "Мерседес" именитый британец Льюис Хэмилтон. Пилот, который в следующем сезоне будет выступать за "Феррари", в этом году получит 45 миллионов фунтов стерлингов (60 млн долларов).

Подиум самых высокооплачиваемых гонщиков в 2024 году замыкает пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер. 27-летний спортсмен забирает гонорар в 34 млн фунтов стерлингов (43 млн долларов).

Напомним, действующий чемпион королевских гонок, пилот команды "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен одержал победу в первом Гран-при в стартовавшем сезоне "Формулы-1".

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