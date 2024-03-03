Макс Ферстаппен с победы стартовал в новом сезоне Формулы 1

Действующий чемпион королевских гонок, пилот команды "Red Bull Racing", голландец Макс Ферстаппен одержал победу в первом Гран-при в стартовавшем сезоне Формулы 1, передает NUR.KZ.

В Бахрейне, на международном автодроме "Сахир" стартовал новый сезон королевских гонок - Формула 1. По традиции, перед основной гонкой прошли квалификационные заезды, по итогам которых pole-позицию (старт с первого места на основной гонке - прим. ред.) забрал непобедимый пилот Ред Булла Макс Ферстаппен.

Основная гонка не преподнесла сенсаций и победу здесь, также, празднует голландский гонщик. Вторым к финишу пришел его партнер по команде мексиканец Серхио "Чеко" Перез. Замкнул подиум испанский гонщик "Ferrari" Карлос Сайнс, который перед самым финишем обогнал еще одного водителя итальянского коллектива, монегаска - Шарля Леклера.

Следующее Гран-при пройдет уже через неделю, с 7-го по 9-е марта в Джидде (Саудовская Аравия).

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