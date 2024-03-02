Два казахстанских дзюдоиста поборются за медали Grand Slam в Ташкенте

В столице Узбекистана Ташкенте продолжается турнир серии Grand Slam среди лучших дзюдоистов мира, в котором принимает участие казахстанская сборная, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
Сегодня прошел второй соревновательный день. В финальный блок соревнований вышли два казахстанца.
За бронзовые медали будут биться Данияр Шамшаев в весовой категории до 73 киллограммов и Абылайхан Жубаназар в весе до 81 килограмма.
Шамшаев в схватке за третье место встретится с Обидхоном Номоновым из Узбекистана. Жубаназару будет противостоять представитель Японии Таканори Нагаси.
Напомним, вчера, в первый день соревнований, лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова уступила в финальной схватке и стала серебряным призером Grand Slam в Узбекистане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2064138-dva-kazahstanskih-dzyudoista-poboryutsya-za-medali-grand-slam-v-tashkente/