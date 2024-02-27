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Сборная Казахстана продлила победную серию в отборе на Кубок Азии

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Матч отбора на Кубок Азии "Катар - Казахстан"
Матч отбора на Кубок Азии "Катар - Казахстан". Фото: пресс-служба Международной федерации баскетбола

Национальная сборная Казахстана по баскетболу на выезде одержала победу над командой Катара в рамках отборочного этапа на Кубок Азии, передает NUR.KZ.

Сборная Казахстана по баскетболу продолжает победную серию на отборочном этапе Кубка Азии. На выезде “Степные волки” обыграли сборную Катара со счетом 73:68. В составе Казахстана лучшим стал Вадим Щербак, набрав 18 очков в личном зачете.

Отметим, это вторая победа подряд под руководством нового главного тренера Евгения Овсянникова. Ранее на домашнем паркете Степные волки переиграли Индию.

Следующий матч отборочного этапа Кубка Азии сборная Казахстана проведет на выезде 22 ноября против Ирана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2063263-sbornaya-kazahstana-prodlila-pobednuyu-seriyu-v-otbore-na-kubok-azii/

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