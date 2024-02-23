Сборная Казахстана одержала победу в матче отбора на Кубок Азии

Национальная сборная Казахстана по баскетболу одержала победу в домашнем матче против Индии, в рамках отбора на Кубок Азии, передает корреспондент NUR.KZ.

"Степные волки" одолели индийскую команду со счетом 63-50 (13:16; 18:10; 13:7; 19:17) на велотреке «Сарыарка». Лучшим игроком в составе Казахстана стал Рустам Мурзагалиев, набрав 18 очков, а в команде соперника Мутху Кришнан стал лучшим, набрав 17 очков.

Капитан Шаим Куанов выразил благодарность болельщикам: «Это важная победа для нас. Мы ценим каждого, кто находился с нами на трибунах и дарил нам свою энергию» .

Отметим, эта победа стала первой под руководством нового главного тренера команды - Евгения Овсянникова.

26 февраля национальная сборная на выезде сыграют со сборной Катара.

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