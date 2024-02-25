Казахстанский биатлонист занял восьмое место на чемпионате мира

Казахстанец Вадим Куралес стал восьмым в индивидуальной гонке на 15 километров на юниорском чемпионате мира по биатлону, который проходит в эстонском Отепя, передает NUR.KZ.

Победитель Универсиады-2023 допустил по промаху на втором и третьем огневых рубежах. В итоге он отстал от победителя на 2 минуты 17,9 секунды. Восьмое место 21-летнего Куралеса — лучший на данный момент результат казахстанцев на нынешнем чемпионате мира среди юниоров.

Золото в индивидуальной гонке с одним промахом выиграл немец Леонард Пфунд. Вторым стал француз Валентин Лежен (+12,8 секунды), отстрелявшийся без ошибок. Тройку сильнейших с одним промахом замкнул поляк Ян Гунка (+15,3).

Еще один казахстанец Данил Червенко трижды ошибся на огневых рубежах и показал 31-й результат (+5:09,2). Артем Афанасьев с двумя промахами замкнул топ-50 (+7:22,5). Егор Гребенщиков пять раз ошибся на стрельбище и расположился строчкой ниже (+7:23,1).

Юниорский чемпионат мира по биатлону завершится 2 марта. В прошлом году этот турнир прошел в Щучинске (Акмолинская область).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.