"Степные волки" против Индии: как прошел домашний матч сборной Казахстана (фото)

Национальная сборная Казахстана по баскетболу на домашнем паркете одолела команду Индии в рамках отборочного цикла на Кубок Азии, передает корреспондент NUR.KZ.

Перед важнейшим матчем для обеих команд баскетболисты начали разминаться еще задолго до его старта. Так, например, игрок национальной сборной Казахстана Роберт Пан настраивался на игру с любимой музыкой в наушниках.

Роберт Пан перед игрой. Фото: Шамкен Байырбек /Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта РК

Свой настрой был также и у команды-соперницы. Баскетболистам из сборной Индии пришлась не по душе морозная погода казахстанской столицы, но паркет Велотрека "Сарыарка" они оценили по достоинству.

Баскетболисты сборной Индии перед матчем. Фото: Шамкен Байырбек /Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта РК

Но вот матч стартовал и команды вышли на исполнение гимна.

Сборная Казахстана по баскетболу во время исполнения государственного гимна РК. Фото: Шамкен Байырбек /Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта РК

Сразу после стартового свистка завязалась очень упорная битва между командами. Тут "Степным волкам" необходима была соответствующая поддержка от преданных болельщиков, которые развернули самый большой казахстанский флаг на Велотреке "Сарыарка".

Болельщики сборной Казахстана по баскетболу. Фото: Шамкен Байырбек /Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта РК

Активным болельщиком также оказался и Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, который присутствовал на матче.

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев. Фото: Шамкен Байырбек /Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта РК

Битва на паркете продолжалась и казахстанские баскетболисты получали четкие указания от главного тренера сборной Евгения Овсянникова.

Главный тренер сборной Казахстана по баскетболу Евгений Овсянников. Фото: Шамкен Байырбек /Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта РК

А это уже капитан "Степных волков" опытный Шаим Куанов гонит команду вперед.

Капитан сборной Казахстана по баскетболу Шаим Куанов. Фото: пресс-служба Федерации баскетбола Казахстана

В упорной борьбе сборная Казахстана одерживает победу со счетом 63:50 и зарабатывает необходимые очки в своей группе для отбора на Кубок Азии.

Сборная Казахстана по баскетболу празднует победу в матче против Индии. Фото: пресс-служба Федерации баскетбола Казахстана

Следующий матч национальная команда проведет на выезде, 26 февраля, против Катара также в рамках квалификации на Кубок Азии.

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