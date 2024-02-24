"Степные волки" против Индии: как прошел домашний матч сборной Казахстана (фото)

Национальная сборная Казахстана по баскетболу на домашнем паркете одолела команду Индии в рамках отборочного цикла на Кубок Азии, передает корреспондент NUR.KZ.
Перед важнейшим матчем для обеих команд баскетболисты начали разминаться еще задолго до его старта. Так, например, игрок национальной сборной Казахстана Роберт Пан настраивался на игру с любимой музыкой в наушниках.
Свой настрой был также и у команды-соперницы. Баскетболистам из сборной Индии пришлась не по душе морозная погода казахстанской столицы, но паркет Велотрека "Сарыарка" они оценили по достоинству.
Но вот матч стартовал и команды вышли на исполнение гимна.
Сразу после стартового свистка завязалась очень упорная битва между командами. Тут "Степным волкам" необходима была соответствующая поддержка от преданных болельщиков, которые развернули самый большой казахстанский флаг на Велотреке "Сарыарка".
Активным болельщиком также оказался и Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, который присутствовал на матче.
Битва на паркете продолжалась и казахстанские баскетболисты получали четкие указания от главного тренера сборной Евгения Овсянникова.
А это уже капитан "Степных волков" опытный Шаим Куанов гонит команду вперед.
В упорной борьбе сборная Казахстана одерживает победу со счетом 63:50 и зарабатывает необходимые очки в своей группе для отбора на Кубок Азии.
Следующий матч национальная команда проведет на выезде, 26 февраля, против Катара также в рамках квалификации на Кубок Азии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2062806-stepnye-volki-protiv-indii-kak-proshel-domashniy-match-sbornoy-kazahstana-foto/