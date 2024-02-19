Главный тренер сборной Казахстана рассказал о подготовке к матчу против Индии

Главный тренер национальной сборной Казахстана по баскетболу Евгений Овсянников прокомментировал учебно-тренировочный сбор команды перед матчами отборочного цикла на Кубок Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Казахстана.

Главный рулевой сборной подчеркнул важность интенсивных тренировок, анализа соперников и психологической подготовки для достижения максимальных результатов.

"На данный момент в составе сборной Казахстана мы имеем высококвалифицированных игроков, сильных, как в нападении, так и в обороне. В нашей команде есть опытные ветераны и молодые таланты, которые готовы доказать свою ценность на международной арене. Все игроки, которых я вызвал, являются лучшими из лучших в Казахстане на данный момент. Не все игроки смогли вовремя начать тренировки. Балашов играет в российском клубе Иркут, и он в ближайшие дни присоединится к сборной.

Пять месяцев назад Казахстан уже встречался с Индией, но тогда отсутствовали ключевые игроки из ПБК «Астана». Игроки Астаны очень высококвалифицированные, и надеемся, что они помогут нам победить Индию в домашнем матче снова.

Наша основная цель - отобраться на Кубок Азии. А потом уже мы будем бороться за самые высокие места, насколько это будет возможно", - заявил Евгений Овсянников.

Ранее, подготовку команды прокомментировал защитник национальной сборной и БК "Астана" Рустам Мурзагалиев.

Напомним, “Степным волкам” 23 февраля на домашнем паркете предстоит встреча с командой Индии.

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