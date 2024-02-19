Сборная Казахстана начала подготовку к отбору на Кубок Азии

Национальная сборная Казахстана по баскетболу начала учебно-тренировочный сбор перед домашним матчем отбора на Кубок Азии против Индии, передает корреспондент NUR.KZ.

“Степным волкам” 23 февраля на домашнем паркете предстоит встреча с непростым соперником - командой Индии. Национальная сборная Казахстана по баскетболу давно не играла дома. До важного матча против Индии осталось пару дней и на домашнем паркете Велотрека "Сарыарка" собрались 15 баскетболистов из разных клубов страны. В качестве главного тренера сборной дебютирует Евгений Овсянников, а капитаном по традиции будет, опытный Шаим Куанов из костанайского “Тобола”.

По итогам жеребьевки «Степные волки» в отборочном турнире сыграют со сборными Ирана, Индии и Катара в группе «Е». Сразу после домашнего матча, 23 февраля против индийской команды, сборную ожидает выездная игра против Катара, 26 февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.