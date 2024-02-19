Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сборная Казахстана начала подготовку к отбору на Кубок Азии

Опубликовано:

Сборная Казахстана по баскетболу в отборочном цикле
Сборная Казахстана по баскетболу в отборочном цикле. Фото: пресс-служба Федерации баскетбола Казахстана

Национальная сборная Казахстана по баскетболу начала учебно-тренировочный сбор перед домашним матчем отбора на Кубок Азии против Индии, передает корреспондент NUR.KZ.

“Степным волкам” 23 февраля на домашнем паркете предстоит встреча с непростым соперником - командой Индии. Национальная сборная Казахстана по баскетболу давно не играла дома. До важного матча против Индии осталось пару дней и на домашнем паркете Велотрека "Сарыарка" собрались 15 баскетболистов из разных клубов страны. В качестве главного тренера сборной дебютирует Евгений Овсянников, а капитаном по традиции будет, опытный Шаим Куанов из костанайского “Тобола”.

По итогам жеребьевки «Степные волки» в отборочном турнире сыграют со сборными Ирана, Индии и Катара в группе «Е». Сразу после домашнего матча, 23 февраля против индийской команды, сборную ожидает выездная игра против Катара, 26 февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2061812-sbornaya-kazahstana-nachala-podgotovku-k-otboru-na-kubok-azii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.